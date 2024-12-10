Топ-10 фільмів, які гуглили найчастіше. Найпопулярніші стрічки року

"20 днів у Маріуполі"

Це документальний фільм про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну. Стрічка принесла Україні перший "Оскар" та здобула низку інших міжнародних визнань.

"Думками навиворіт-2"

А це продовження легендарного анімаційного хіта від Pixar. Тут головна героїня Райлі зіштовхується з уже іншими емоціями та переживає нові труднощі свого дорослішання.

"Дюна 2"

Цього року вийшло епічне продовження науково-фантастичної саги. За сюжетом Пол Атрід веде повстання проти імперії, аби повернути справедливість на пустельній планеті.

"Солтберн"

А це психологічний трилер, присвячений темі багатства, залежності і темних секретів. Сюжет розповідає про студента, який занурюється в життя однієї заможної британської родини.

"Субстанція"

Фантастичний трилер розповідає про загадкову речовину, яка здатна змінювати навколишній світ і навіть людей, які з нею взаємодіють. Сюжет вийшов насиченим і непередбачуваним.

"Веном 3"

Також люди гуглили цю стрічку - про продовження пригод Едді Брока та його симбіота Венома. У третій частині з'являється новий ворог, який ставить під загрозу як долю людей, так і прибульців.

"Люблю тебе ненавидіти"

Ця романтична комедія знайомить глядачів із протилежностями, які притягуються. Головні герої на тлі своїх постійних непримиренних суперечок несподівано закохуються одне в одного.

"Жахаючий 3"

А це третя частина жахів про жорстокого клоуна Арта. Тут на шанувальників чекають криваві сцени та безліч інших моторошних моментів. До перегляду такої стрічки треба бути готовим заздалегідь.

"Дикий робот"

Анімаційна історія розповідає про робота, який опиняється на дикій природі та знаходить нове життя серед тварин. Фільм досліджує тему екології, а також дружби.

"Конотопська відьма"

А це українська фентезійна стрічка, заснована на однойменній повісті Квітки-Основ'яненка. Тут магія, містика та український колорит переплітаються в сучасній інтерпретації, даруючи справді яскраві кінематографічні враження.