Топ-10 фильмов, которые гуглили чаще всего. Самые популярные ленты года

"20 дней в Мариуполе"

Это документальный фильм о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 во время полномасштабного вторжения РФ в нашу страну. Лента принесла Украине первый "Оскар" и получила ряд других международных наград.

"Мыслями наизнанку-2"

А это продолжение легендарного анимационного хита от Pixar. Здесь главная героиня Райли сталкивается с другими эмоциями и переживает новые трудности своего взросления.

"Дюна 2"

В этом году вышло эпическое продолжение научно-фантастической саги. По сюжету Пол Атрид ведет восстание против империи, чтобы вернуть справедливость на пустынной планете.

"Солтберн"

А это психологический триллер, посвященный теме богатства, зависимости и темным секретам. Сюжет рассказывает о студенте, который погружается в жизнь одной зажиточной британской семьи.

"Субстанция"

Фантастический триллер рассказывает о загадочном веществе, которое способно изменять окружающий мир и даже людей, которые с ним взаимодействуют. Сюжет получился насыщенным и непредсказуемым.

"Веном 3"

Также люди гуглили эту ленту - о продолжении приключений Эдди Брока и его симбиоте Веноме. В третьей части появляется новый враг, ставящий под угрозу как судьбу людей, так и пришельцев.

"Люблю тебя ненавидеть"

Эта романтическая комедия знакомит зрителей с противоположностями, которые притягиваются. Главные герои на фоне своих постоянных непримиримых споров неожиданно влюбляются друг в друга.

"Ужасающий 3"

А это третья часть ужасов о жестоком клоуне Арта. Здесь поклонников ждут кровавые сцены и множество других жутких моментов. К просмотру такой ленты нужно быть готовым заранее.

"Дикий робот"

Анимационная история рассказывает о работе, который оказывается на дикой природе и осваивает для себя новую жизнь среди животных. Фильм исследует тему экологии и дружбы.

"Конотопская ведьма"

А это украинская фэнтезийная лента, основанная на одноименной повести Квитки-Основьяненко. Здесь магия, мистика и украинский колорит переплетаются в современной интерпретации, даря яркие кинематографические впечатления.