У Києві може зʼявитися вулиця Ніни Матвієнко. Її донька зробила заяву

Тоня Матвієнко просить підтримати ініціативу

Через декілька днів після смерті легендарної артистки на сайті Київської міської ради з’явилася петиція про зміну назви вулиці на честь Ніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Її автор - киянин Данило Василинюк. За два тижні петиція зібрала 945 голосів. Потрібно ще 6000, щоб її розглянули.

"Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва", - йдеться в петиції.

Підтримала ініціативу чоловіка донька Ніни Митрофанівни, зробивши репост петиції у своєму блозі.

Тоня Матвієнко закликала перейменувати вулицю Лєскова на честь її матері (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Нагадаємо, раніше українці пропонували назвати вулицю російського письменника Миколи Лєскова на честь грузинського актора й співака Вахтанга Кікабідзе.

До слова, вулиця Лєскова пролягає в Печерському районі Києва від провулку Євгена Гуцала і Печерської площі до кінця забудови.