В Киеве может появиться улица Нины Матвиенко. Ее дочь сделала заявление

В честь Нины Матвиенко, которая умерла в начале октября, хотят назвать улицу в Киеве. Подписать соответствующую петицию призывает дочь знаменитой артистки Тоня.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Через несколько дней после смерти легендарной артистки на сайте Киевского городского совета появилась петиция об изменении названия улицы в честь Нины Матвиенко.
Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Ее автор - киевлянин Даниил Василинюк. Через две недели петиция собрала 945 голосов. Нужно еще 6000, чтобы ее рассмотрели.
"Прошу переименовать улицу россиянина Лескова в честь величайшей певицы и актрисы Украины Нины Матвиенко. Нина Митрофановна заслужила улицу в самом центре Киева", - говорится в петиции.
Поддержала инициативу мужчины дочь Нины Митрофановны, сделав репост петиции в своем блоге.
Тоня Матвиенко призвала переименовать улицу Лескова в честь ее матери (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Напомним, ранее украинцы предлагали назвать улицу российского писателя Николая Лескова в честь грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
К слову, улица Лескова проходит в Печерском районе Киева от переулка Евгения Гуцала и Печерской площади до конца застройки.
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