Тоня Матвієнко відповіла хейтерам, які почали поливати брудом її маму після смерті: "Беруть на себе гріх"

Тоня Матвієнко відповіла хейтерам

Знаменитість відповіла на пости, в яких після смерті її мами частина людей почала поливати брудом прізвище Матвієнко, згадуючи її політичні уподобання.

"Вона - легенда народної пісні й українського голосу. І те, що мама зробила для України - безцінне. За радянських часів знищувалося все українське, в тому числі - й українська пісня. А вона її витягла та врятувала: сама їздила, шукала, касети записувала, оцифровувала й виспівувала по-своєму", - заявила Тоня.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Мама присвятила своє життя Україні. Вона вважала себе частиною України, яку любила всім серцем. Помираючи, плакала й дякувала за нашу красиву землю: "Я – дочка України". І це треба пам’ятати. Шкода, що перемоги не дочекалась", - відповіла артистка.

За словами знаменитості, тим, хто писав про Ніну Митрофанівну бруд, має бути дуже соромно, і такі люди беруть на себе гріх.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"А оці скандали... Якби ті, хто писав про неї, знали її особисто… Хай їм буде дуже соромно. Так, я все читала й уважно слідкувала за всім, що неслося в соцмережах. Але не реагувала, бо взагалі ніколи й нічого не коментую. Вона в мене геніальна, а то все - бла-бла-бла! Це вони беруть на себе гріх, бо людина вже пішла з Землі. І треба було сказати: "Царство Небесне!", - висловилася співачка.

Нагадаємо, раніше вона розповідала, що у легендарної виконавиці була онкологія вже чотири роки.

На початку серпня Ніні Матвієнко стало зле, а через декілька місяців вона померла.

Ніна Матвієнко з донькою Тонею (фото: instagram.com/tonya_matvienko)