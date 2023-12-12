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Тоня Матвиенко ответила хейтерам, которые начали поливать грязью ее маму после смерти: "Берут на себя грех"

Тоня Матвиенко с мамой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Иванна Пашкевич

После того, как перестало биться сердце Нины Матвиенко, немало украинцев публиковали сочувственные посты в память о легендарной певице, отдавали дань ее таланту. Однако нашлись и те, кто в день смерти артистки решил обвинить ее в сепаратизме и приписать ватные взгляды. На хейт отреагировала дочь исполнительницы Тоня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью певицы журналу Viva!.

Тоня Матвиенко ответила хейтерам

Знаменитость ответила на посты, в которых после смерти ее мамы часть людей начала поливать грязью фамилию Матвиенко, вспоминая ее политические предпочтения.

"Она - легенда народной песни и украинского голоса. И то, что мама сделала для Украины - бесценно. В советское время уничтожалось все украинское, в том числе - и украинская песня. А она ее вытащила и спасла: сама ездила, искала, кассеты записывала, оцифровывала и распевала по-своему", - заявила Тоня.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Мама посвятила свою жизнь Украине. Она считала себя частью Украины, которую любила всем сердцем. Умирая, плакала и благодарила за нашу красивую землю: "Я - дочь Украины". И это надо помнить. Жаль, что победы не дождалась", - ответила артистка.

По словам знаменитости, тем, кто писал о Нине Митрофановне грязь, должно быть очень стыдно, и такие люди берут на себя грех.

Нина Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"А эти скандалы... Если бы те, кто писал о ней, знали ее лично... Пусть им будет очень стыдно. Да, я все читала и внимательно следила за всем, что неслось в соцсетях.  Но не реагировала, потому что вообще никогда и ничего не комментирую. Она у меня гениальная, а то все - бла-бла-бла! Это они берут на себя грех, потому что человек уже ушел с Земли. И надо было сказать: "Царство Небесное!", - высказалась певица.

Напомним, ранее она рассказывала, что у легендарной исполнительницы была онкология уже четыре года.

В начале августа Нине Матвиенко стало плохо, а через несколько месяцев она умерла.

Нина Матвиенко с дочерью Тоней (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ранее мы рассказывали, что умер известный режиссер и лауреат Шевченковской премии Игорь Кобрин.

Также мы писали, чья смерть в этом году "зацепила" украинцев больше всего по версии Google.

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