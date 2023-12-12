"І знову сумна звістка..." Помер відомий режисер та лауреат Шевченківської премії Ігор Кобрин

На 73-му році життя помер відомий режисер-документаліст, лауреат Шевченківської премії та міжнародних кінофестивалів - Ігор Кобрин. У творчому доробку митця понад десяток фільмів та серіалів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кінознавиці Стелли Кломінської у Facebook .

Чим прославився режисер

"І знову сумна звістка... Пішов з життя колега, однокурсник, кінорежисер Ігор Кобрин. Прощавай, друже", - написала Кломінська.

Ігор Кобрин народився 2 лютого 1951 у Львові. Освіту здобув у Львівському університеті, а тоді ще закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва за фахом режисер кіно і телебачення.

У 1989 році він став лауреат Шевченківської премії. Також був членом Національної спілки кінематографістів України та засновником і директором товариства Студія "Телекон".

Кобрин був лауреатом міжнародних кінофестивалів у Чикаго та Х'юстоні (США), Югославії.

У 2008 році режисер отримав звання "Заслужений діяч мистецтв України" за вагомий особистий внесок у вшанування пам'яті жертв геноциду Українського народу у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор.

Ігор Кобрин був лауреатом міжнародних кінофестивалів (фото: Facebook/Natala Soboleva)

Серед творчого спадку режисера 12 фільмів та серіалів. Серед них "1941. Заборонена правда", "Чорнобиль: Два кольори часу", "Не хочу згадувати", "Заручники свободи", "Апельсинова долька", "Собор на крові", "Хлібна гільйотина", "Плавильний котел".

"Був енциклопедiйним, багато носив в собі, переживав про неомріяне. Гріло те, що зустрінемось з ним у Києві, попрацюємо і будемо на рідній землі. Хай дзвенять дзвони, Ігор їх дуже любив, як і життя", - написала знайома режисера Надія Ігнатова.

Поки про причини смерті митця не повідомляють.