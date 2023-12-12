"Боялася померти". Донька Ніни Матвієнко вперше назвала причину її смерті

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше наважилася розкрити причину смерті її мами, Ніни Митрофанівни, якої не стало у жовтні цього року . Артистка зізналась, що озвучений лікарями діагноз жінки став справжнім шоком для їхньої родини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки журналу Viva! .

Тоня Матвієнко про останні місяці життя мами

Виявилось, що у легендарної виконавиці була онкологія вже чотири роки.

Знаменитості стало зле на початку серпня, а через декілька місяців вона померла.

Ніна Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"8 серпня в якийсь момент вона стала погано почуватися - дуже живіт болів - і швидка відвезла її до лікарні. Для всіх було шоком. Як це - людина, яка все життя була енергійною, спортивною, не пила, не палила, до кінця життя бігала по сходинках - і таке могло статися. Лікар сказав, що у Ніни Митрофанівни вже майже чотири роки була хвороба. Для неї це був також шок. Вона боялася померти від цієї хвороби", - поділилась співачка.

Донька Ніни Митрофанівни закликала шанувальників раз на рік проходити медичне обстеження організму.

Тоня Матвієнко у фотосесії для Viva! (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

"Хочу, щоб усі почули, тим паче - ті, кому за 40 років: обов’язково робіть профілактичні обстеження в лікарів та раз на рік проходьте медичні чек-апи. Адже на ранній стадії це можна зупинити й прожити ще дуже багато років", - порадила артистка.

Нагадаємо, Ніни Матвієнко не стало восьмого жовтня. Попрощалися з народною артисткою України у Свято-Феодосійському монастирі у Києві, а потім у Національній філармонії.

Поховали зірку української сцени на Звіринецькому цвинтарі.