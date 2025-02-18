Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)

В опублікованому відео представлені рендери, що демонструють, який, на їхню думку, матиме вигляд фінальний дизайн "iPhone 17 Air". Пристрій, як очікується, отримає ультратонкий корпус, що досягає всього 5,5 мм у найтоншому місці.

На рендерах також показана нова камера-панель, розташована поперек верхньої частини задньої панелі. На лівому краю панелі розташована одна основна камера, а праворуч - мікрофон і світлодіодний спалах.

Ці зображення відповідають передбачуваному корпусу "iPhone 17 Air", що просочився в мережу минулого місяця.

Скриншот

Минулого тижня Front Page Tech також поділився рендерами "iPhone 17 Pro", які показують, що нова камера-панель, ймовірно, з'явиться і в цій моделі.

Як і у більшості інсайдерів, прогнози ведучого Front Page Tech про продукцію Apple бувають як точними, так і помилковими.

Очікується, що Apple представить лінійку iPhone 17 у вересні, а до цього моменту, ймовірно, з'являться нові витоки, пов'язані з дизайном пристроїв.