Чому лінійка iPhone 17 може стати найкращою в Apple на даний момент. Названо причину

Кожна нова лінійка iPhone піднімає планку технологічної досконалості, і iPhone 17 не стане винятком. У 2025 році Apple обіцяє представити смартфони, які здивують не тільки поліпшеною продуктивністю, а й унікальними функціями охолодження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

iPhone 15 Pro отримав сумну популярність через проблеми з перегрівом. Під час виконання ресурсномістких завдань верхній лівий кут пристрою іноді нагрівається до такої міри, що його стає важко тримати в руках.

Apple вирішила цю проблему під час випуску iPhone 16 Pro, вмонтувавши графенові пластини в систему охолодження. Щоб ще більше поліпшити тепловідведення, очікується, що всі моделі iPhone 17 отримають технологію випарної камери.

У серпні авторитетний аналітик Мін-Чі Куо заявив, що винятково iPhone 17 Pro Max буде оснащено "вдосконаленою системою охолодження, що об'єднує технологію випарної камери (VC) і графітові пластини". За його словами, інші моделі iPhone 2025 року покладатимуться тільки на графітові пластини для управління теплом.

Однак новий звіт від MyDrivers спростовує ці заяви, стверджуючи, що всі моделі iPhone 17 отримають технологію випарної камери. Якщо це підтвердиться, то iPhone 17, 17 Air і 17 Pro також зможуть більш ефективно справлятися з теплом, а не тільки версія Pro Max.

Для тих, хто не знайомий з технологією, варто зазначити, що випарні камери вже використовуються низкою виробників смартфонів, включно з Google, Samsung і OnePlus. Вони являють собою вакуум, заповнений рідиною, яка випаровується при нагріванні. Пар потім розподіляється по простору всередині камери, ефективно відводячи тепло.

Наразі складно з упевненістю сказати, який із двох звітів ближчий до істини. Остаточні деталі системи охолодження ми дізнаємося тільки після офіційного запуску лінійки iPhone 17, який, як очікується, відбудеться у вересні.