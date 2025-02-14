Революція в дизайні. iPhone 17 Pro отримає перероблений модуль камери (фото, відео)

iPhone 17 Pro отримає три задні камери, розташовані у звичному трикутному форматі. Однак вони будуть розміщені в абсолютно новому прямокутному блоці камер із закругленими кутами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

У новому відео на YouTube-каналі Front Page Tech ведучий Джон Проссер заявив, що камера-блок буде значно більшим, ніж показували багато ранніх концептів. Камери розташовані зліва, а світлодіодний спалах, задній мікрофон і LiDAR-сканер збудовані вертикально праворуч.

Крім того, iPhone 17 Pro отримає двоколірну задню панель - камера-блок буде темнішим, ніж решта корпусу смартфона.

Невідомо, чи принесе новий дизайн якісь технічні переваги, чи це просто естетичне рішення. Проссер стверджує, що його дані ґрунтуються на інформації від кількох джерел, знайомих із дизайном iPhone 17 Pro, і він особисто бачив пристрій.

Передбачається, що такий самий модуль камер отримає iPhone 17 Pro Max, але Проссер цього не підтвердив. Також ходять чутки, що ультратонкий "iPhone 17 Air" отримає камеру-блок, але з одним об'єктивом. Поки неясно, чи пошириться цей дизайн на базову модель iPhone 17.

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Варто зазначити, що Google вже використовує задню камеру-блок у Pixel 9 і Pixel 9 Pro, однак там об'єктиви розташовані горизонтально, а не у формі трикутника.

Джон Проссер - відомий техноблогер з більш ніж десятирічним стажем. Його витоки про Apple були як точними, так і помилковими. У 2020 році він першим розкрив дизайн AirTag задовго до анонсу, а також поділився деталями про iPad mini 6. Однак він помилявся, наприклад, пророкуючи плоскі грані Apple Watch Series 7, хоча, можливо, Apple дійсно тестувала такий варіант.

Нещодавно Проссер заявив, що iOS 19 отримає оновлений застосунок "Камера" в стилі visionOS, з напівпрозорими меню і кнопками.

Офіційний анонс iPhone 17 очікується у вересні, і до цього моменту, ймовірно, з'являться нові витоки, пов'язані з дизайном пристроїв.