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Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)

Предполагаемый дизайн iPhone 17 Air демонстрирует ультратонкие боковины и панель задней камеры (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

YouTube-канал Front Page Tech сегодня раскрыл предполагаемый дизайн широко обсуждаемой модели Apple - "iPhone 17 Air", который должны выпустить в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

В опубликованном видео представлены рендеры, демонстрирующие, как, по их мнению, будет выглядеть финальный дизайн "iPhone 17 Air". Устройство, как ожидается, получит ультратонкий корпус, достигающий всего 5,5 мм в самом тонком месте.  

На рендерах также показана новая камера-панель, расположенная поперек верхней части задней панели. На левом краю панели находится одна основная камера, а справа - микрофон и светодиодная вспышка. 

Эти изображения соответствуют предполагаемому корпусу "iPhone 17 Air", утекшему в сеть в прошлом месяце. 

Скриншот

На прошлой неделе Front Page Tech также поделился рендерами "iPhone 17 Pro", показывающими, что новая камера-панель, вероятно, появится и в этой модели. 

Как и у большинства инсайдеров, прогнозы ведущего Front Page Tech о продукции Apple бывают как точными, так и ошибочными.  

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 в сентябре, а до этого момента, вероятно, появятся новые утечки, связанные с дизайном устройств. 

 

Напомним, что iPhone 17 Pro получит переработанный модуль камеры.

А еще у нас есть материал о том, почему линейка iPhone 17 может стать лучшей у Apple на данный момент.

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