Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)
YouTube-канал Front Page Tech сьогодні розкрив передбачуваний дизайн широко обговорюваної моделі Apple - "iPhone 17 Air", який мають випустити цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.
В опублікованому відео представлені рендери, що демонструють, який, на їхню думку, матиме вигляд фінальний дизайн "iPhone 17 Air". Пристрій, як очікується, отримає ультратонкий корпус, що досягає всього 5,5 мм у найтоншому місці.
На рендерах також показана нова камера-панель, розташована поперек верхньої частини задньої панелі. На лівому краю панелі розташована одна основна камера, а праворуч - мікрофон і світлодіодний спалах.
Ці зображення відповідають передбачуваному корпусу "iPhone 17 Air", що просочився в мережу минулого місяця.
Скриншот
Минулого тижня Front Page Tech також поділився рендерами "iPhone 17 Pro", які показують, що нова камера-панель, ймовірно, з'явиться і в цій моделі.
Як і у більшості інсайдерів, прогнози ведучого Front Page Tech про продукцію Apple бувають як точними, так і помилковими.
Очікується, що Apple представить лінійку iPhone 17 у вересні, а до цього моменту, ймовірно, з'являться нові витоки, пов'язані з дизайном пристроїв.
Нагадаємо, що iPhone 17 Pro отримає перероблений модуль камери.
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