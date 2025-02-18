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Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)

Вівторок 18 лютого 2025 13:45
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Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео) Передбачуваний дизайн iPhone 17 Air демонструє ультратонкі боковини і панель задньої камери (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

YouTube-канал Front Page Tech сьогодні розкрив передбачуваний дизайн широко обговорюваної моделі Apple - "iPhone 17 Air", який мають випустити цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаної з продукцією Apple.

В опублікованому відео представлені рендери, що демонструють, який, на їхню думку, матиме вигляд фінальний дизайн "iPhone 17 Air". Пристрій, як очікується, отримає ультратонкий корпус, що досягає всього 5,5 мм у найтоншому місці.

На рендерах також показана нова камера-панель, розташована поперек верхньої частини задньої панелі. На лівому краю панелі розташована одна основна камера, а праворуч - мікрофон і світлодіодний спалах.

Ці зображення відповідають передбачуваному корпусу "iPhone 17 Air", що просочився в мережу минулого місяця.

Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)Тонше не буває. iPhone 17 Air вперше засвітився на рендерах (відео)Скриншот

Минулого тижня Front Page Tech також поділився рендерами "iPhone 17 Pro", які показують, що нова камера-панель, ймовірно, з'явиться і в цій моделі.

Як і у більшості інсайдерів, прогнози ведучого Front Page Tech про продукцію Apple бувають як точними, так і помилковими.

Очікується, що Apple представить лінійку iPhone 17 у вересні, а до цього моменту, ймовірно, з'являться нові витоки, пов'язані з дизайном пристроїв.

Нагадаємо, що iPhone 17 Pro отримає перероблений модуль камери.

А ще у нас є матеріал про те, чому лінійка iPhone 17 може стати найкращою в Apple на даний момент.

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