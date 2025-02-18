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Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)

Вторник 18 февраля 2025 13:45
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Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео) Предполагаемый дизайн iPhone 17 Air демонстрирует ультратонкие боковины и панель задней камеры (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

YouTube-канал Front Page Tech сегодня раскрыл предполагаемый дизайн широко обсуждаемой модели Apple - "iPhone 17 Air", который должны выпустить в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

В опубликованном видео представлены рендеры, демонстрирующие, как, по их мнению, будет выглядеть финальный дизайн "iPhone 17 Air". Устройство, как ожидается, получит ультратонкий корпус, достигающий всего 5,5 мм в самом тонком месте.

На рендерах также показана новая камера-панель, расположенная поперек верхней части задней панели. На левом краю панели находится одна основная камера, а справа - микрофон и светодиодная вспышка.

Эти изображения соответствуют предполагаемому корпусу "iPhone 17 Air", утекшему в сеть в прошлом месяце.

Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)Скриншот

На прошлой неделе Front Page Tech также поделился рендерами "iPhone 17 Pro", показывающими, что новая камера-панель, вероятно, появится и в этой модели.

Как и у большинства инсайдеров, прогнозы ведущего Front Page Tech о продукции Apple бывают как точными, так и ошибочными.

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 в сентябре, а до этого момента, вероятно, появятся новые утечки, связанные с дизайном устройств.

Напомним, что iPhone 17 Pro получит переработанный модуль камеры.

А еще у нас есть материал о том, почему линейка iPhone 17 может стать лучшей у Apple на данный момент.

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