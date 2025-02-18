Тоньше не бывает. iPhone 17 Air впервые засветился на рендерах (видео)

YouTube-канал Front Page Tech сегодня раскрыл предполагаемый дизайн широко обсуждаемой модели Apple - "iPhone 17 Air", который должны выпустить в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

В опубликованном видео представлены рендеры, демонстрирующие, как, по их мнению, будет выглядеть финальный дизайн "iPhone 17 Air". Устройство, как ожидается, получит ультратонкий корпус, достигающий всего 5,5 мм в самом тонком месте.

На рендерах также показана новая камера-панель, расположенная поперек верхней части задней панели. На левом краю панели находится одна основная камера, а справа - микрофон и светодиодная вспышка.

Эти изображения соответствуют предполагаемому корпусу "iPhone 17 Air", утекшему в сеть в прошлом месяце.

Скриншот

На прошлой неделе Front Page Tech также поделился рендерами "iPhone 17 Pro", показывающими, что новая камера-панель, вероятно, появится и в этой модели.

Как и у большинства инсайдеров, прогнозы ведущего Front Page Tech о продукции Apple бывают как точными, так и ошибочными.

Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 17 в сентябре, а до этого момента, вероятно, появятся новые утечки, связанные с дизайном устройств.