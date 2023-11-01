Тонша і коротша оригінальної. У мережі з'явилися перші живі фото PlayStation 5 Slim

Користувач Х (колишній Twitter) з нікнеймом @phantompainss опублікував кілька фотографій цього пристрою і провів порівняння з поточною, більш потужною версією PlayStation 5.

По фотографіям видно, що нова PlayStation 5 коротша, що означає, що вона займатиме менше місця. Незважаючи на більш компактний дизайн, на задній панелі пристрою збережені ті ж порти, що й у попередньої версії, включаючи HDMI, два порти USB, роз'єм живлення та порт Ethernet.

Живі фото Playstation 5 (фото: @phantompainss)

Зображення також підтверджують чутки про те, що з'ємний дисковод PS5 вимагатиме підключення до інтернету під час встановлення. Користувачі висловлювали побоювання з приводу того, чи зможуть вони використовувати дисковод, якщо Sony відключить сервери аутентифікації для PS5 і її дисковода.

Очікується, що Sony випустить нову компактну версію PS5 у листопаді, але точна дата випуску поки що не підтверджена компанією. PlayStation 5 з дисковим приводом коштуватиме 499 доларів (18 120 гривень), а цифрова версія - 449 доларів (16 300 гривень).