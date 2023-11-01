Тонша і коротша оригінальної. У мережі з'явилися перші живі фото PlayStation 5 Slim

До виходу на ринок тоншої версії PlayStation 5 залишилося ще кілька тижнів, але, схоже, комусь вдалося отримати в свої руки оновлену ігрову консоль.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.
Користувач Х (колишній Twitter) з нікнеймом @phantompainss опублікував кілька фотографій цього пристрою і провів порівняння з поточною, більш потужною версією PlayStation 5.
По фотографіям видно, що нова PlayStation 5 коротша, що означає, що вона займатиме менше місця. Незважаючи на більш компактний дизайн, на задній панелі пристрою збережені ті ж порти, що й у попередньої версії, включаючи HDMI, два порти USB, роз'єм живлення та порт Ethernet.
Зображення також підтверджують чутки про те, що з'ємний дисковод PS5 вимагатиме підключення до інтернету під час встановлення. Користувачі висловлювали побоювання з приводу того, чи зможуть вони використовувати дисковод, якщо Sony відключить сервери аутентифікації для PS5 і її дисковода.
Очікується, що Sony випустить нову компактну версію PS5 у листопаді, але точна дата випуску поки що не підтверджена компанією. PlayStation 5 з дисковим приводом коштуватиме 499 доларів (18 120 гривень), а цифрова версія - 449 доларів (16 300 гривень).
Раніше Sony вже представила нову PlayStation 5.
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