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У мережі з'явилися перші рендери спрощеного флагмана Pixel 8a: що відомо

Вівторок 10 жовтня 2023 21:05
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У мережі з'явилися перші рендери спрощеного флагмана Pixel 8a: що відомо Спрощений флагмана Pixel 8a (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Google тільки розпочала продаж своїх нових смартфонів Pixel 8 і Pixel 8 Pro, але вже готує до випуску більш доступну версію Pixel 8A. Декілька інсайдерів вже поділилися неофіційними рендерами цього пристрою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт The Verge.

Згідно з наявною інформацією, смартфон Google Pixel 8A оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм. Як і Pixel 8, він має дизайн з виступаючим блоків камер, в якому розмістилися два модулі. У круглому отворі дисплея розташувалася передня камера. Бічні грані та кути корпусу закруглені, як і в інших пристроях серії Pixel 8.

У мережі з'явилися перші рендери спрощеного флагмана Pixel 8a: що відомоРендер спрощеного флагмана Pixel 8a (фото: OnLeaks)

За передбаченнями інсайдерів, в Google Pixel 8A може бути використаний той же процесор Tensor G3, що і в старших моделях. Однак інші технічні характеристики ще не розголошуються. Поки немає інформації про те, які програмні функції розробники впровадять для відмінності майбутньої моделі Pixel 8A від більш дорогих версій Pixel 8.

Слід відзначити, що нещодавно Google повідомила, що наразі не має наміру виробляти бюджетні смартфони. Отже, навіть Pixel 8A, який стає більш доступним, не повинен розглядатися як бюджетний пристрій.

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