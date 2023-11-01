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Тоньше и короче оригинальной. В сети появились первые живые фото PlayStation 5 Slim

Живые изображения PlayStation 5 (иллюстративное фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

До выхода на рынок более тонкой версии PlayStation 5 осталось еще несколько недель, но, похоже, кому-то удалось получить в свои руки обновленную игровую консоль.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Пользователь Х (бывший Twitter) с никнеймом @phantompainss опубликовал несколько фотографий этого устройства и провел сравнение с текущей более мощной версией PlayStation 5.

По фотографиям видно, что новая PlayStation 5 короче, что означает, что она будет занимать меньше места. Несмотря на более компактный дизайн, на задней панели устройства сохранены те же порты, что и в предыдущей версии, включая HDMI, два порта USB, разъем питания и Ethernet.

Живые фото Playstation 5 (фото: @phantompainss)

Изображения также подтверждают слухи о том, что съемный дисковод PS5 потребует подключения к интернету при установке. Пользователи выражали опасения по поводу того, смогут ли они использовать дисковод, если Sony отключит аутентификации сервера для PS5 и ее дисковода.

Ожидается, что Sony выпустит новую компактную версию PS5 в ноябре, но точная дата выпуска пока не подтверждена компанией. PlayStation 5 с дисковым приводом будет стоить 499 долларов (18 120 гривен), а цифровая версия - 449 долларов (16 300 гривен).

Ранее Sony уже представила новенькую PlayStation 5.

А еще у нас есть материал о первых рендерах упрощенного флагмана Pixel 8a.

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