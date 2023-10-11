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Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та ціна

Середа 11 жовтня 2023 15:12
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Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та ціна Вийшла нова версія PlayStation від Sony (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Sony несподівано оголосила про випуск нової компактної версії PlayStation 5. Вона виконана в новому дизайні з горизонтальною смугою, а ще стала легшою і менше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PlayStation.Blog.

За розмірами нові PS5 є приблизно на 30% компактнішими порівняно з попередніми моделями. Ваговою характеристикою, в залежності від версії, вони легші на 18-24%. Наприклад, модель із дисководом тепер важить 3,2 кг.

Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та цінаНова компактна версія PlayStation 5 (фото: PlayStation.Blog)

З погляду продуктивності змін немає. Ця тонша версія така ж потужна, як і попередня. Об'єм вбудованої пам'яті становив 1 ТБ.

Нова версія буде доступна як із дисководом, так і без нього. У випадку відсутності дисковода можна буде придбати спеціальний зовнішній пристрій для оптичних дисків.

Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та цінаВертикальний вигляд PS5 (фото: PlayStation.Blog)

Ці консолі надійдуть у продаж вже у листопаді 2023 року. Ціна версії з дисководом Ultra HD Blu-ray становитиме 500 доларів (18 200 гривень), а цифрової версії - 450 доларів (16 400 гривень). Дисковод можна буде придбати окремо за 80 доларів (2 900 гривень).

Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та цінаГоризонтальний вигляд PS5 (фото: PlayStation.Blog)

Крім того, Sony також представить нову вертикальну підставку за 30 доларів (1 100 гривень), яка підходитиме для обох версій приставки, включаючи попередні моделі.

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