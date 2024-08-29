Інтер'єр для невисокої людини: як зробити житло зручним та комфортним

Зазвичай ми не дуже часто замислюємося, що меблі та інші предмети інтер'єру розраховані на людей приблизно середнього росту. Але як бути тим, хто має зріст менш ніж 160 см? Як потрібно організувати усе в житлі, щоб зробити його комфортним для невисоких людей або дітей?

РБК-Україна (проект Styler) розглядає питання, як підлаштувати інтер'єр оселі під людину, чий зріст нижче середнього.

Індивідуальний підхід до висоти меблів

Комфорт і зручність в квартирі часто залежать від продуманого вибору меблів і їх розташування. Особливо важливо це для людей з ростом менше ніж 160 см.

Щоб створити ідеальне середовище для щоденного життя, потрібно враховувати висоту меблів і столиць, що забезпечить максимальний комфорт і зручність.

Висота меблів і столиць

Для людей з ростом менш як 160 см важливо подбати про комфортну висоту меблів у квартирі.

Столицю на кухні слід розташувати на рівні 76-82 см від підлоги, щоб уникнути втоми рук і спини при приготуванні їжі. Якщо висота стандартних кухонних меблів не підходить, можна скористатися меблевими адаптерами або спеціальними підставками, щоб досягти оптимального рівня.

Для інших меблів, таких як стіл або письмовий стіл, також важливо дотримуватись відповідної висоти, що забезпечить комфортне використання і правильну посадку.

Яскравий приклад, що лише деякі меблі підходять дитині (фото: Freepik.com)

Вибір крісел та стільців

Крісла та стільці повинні бути адаптовані до росту користувача. Для цього варто обирати моделі з регульованими підлокітниками та висотою сидіння.

Висота сидіння стільця для людей з меншим зростом повинна бути в межах 40-45 см від підлоги, що забезпечить зручність при сидінні та легкий доступ до столу. Правильний вибір крісла допоможе зменшити навантаження на спину і забезпечить правильну підтримку.

Розташування меблів

Організація простору у квартирі повинна враховувати фізичні особливості мешканців. Меблі повинні бути розміщені так, щоб забезпечити легкий доступ до всіх частин кімнати.

Важливо, щоб висота поличок і шаф була комфортною для досягнення без потреби використовувати сходи або інші допоміжні засоби. Слід також враховувати, що двері шаф повинні легко відкриватися без перешкод.

Оптимізація декору для людей з меншим зростом

Орієнтуючи декор на потреби людей з невеликим ростом, важливо вибирати елементи, які легко доступні та зручні у використанні.

Стійкі та полички для декоративних предметів розташовуйте на висоті до 1,5 метра від підлоги, щоб уникнути необхідності використання драбини або підставок.

Також розгляньте варіанти легких стелажів та модульних систем, які дозволяють регулювати висоту розміщення предметів. Використання дзеркал з нижнім кріпленням також допоможе візуально розширити простір, не потребуючи підвищення висоти.

Адаптація освітлення та інших предметів

Освітлення і аксесуари мають бути адаптовані до зручності користувача. Лампи з регульованими кріпленнями і висотою підходять для людей з меншим зростом, оскільки їх можна налаштувати під конкретні потреби.

Використовуйте настільні лампи з можливістю регулювання яскравості для забезпечення оптимального освітлення при читанні чи роботі.

Для організації простору на висоті, що не потребує підвищення, підійдуть тримачі для ключів або невеликі коробки для дрібниць на рівні легко доступному з вашого росту.