Интерьер для невысокого человека: как сделать жилье удобным и комфортным

Обычно мы не очень часто задумываемся, что мебель и другие предметы интерьера рассчитаны на людей примерно среднего роста. Но как быть тем, кто имеет рост менее 160 см? Как нужно организовать все в жилище, чтобы сделать его комфортным для невысоких людей или детей?

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает вопрос, как подстроить интерьер дома под человека, чей рост ниже среднего.

Индивидуальный подход к высоте мебели

Комфорт и удобство в квартире часто зависят от продуманного выбора мебели и ее расположения. Особенно важно это для людей с ростом менее 160 см.

Чтобы создать идеальную среду для повседневной жизни, нужно учитывать высоту мебели и столешниц, что обеспечит максимальный комфорт и удобство.

Высота мебели и столиц

Для людей с ростом менее 160 см важно позаботиться о комфортной высоте мебели в квартире.

Столешницу на кухне следует расположить на уровне 76-82 см от пола, чтобы избежать усталости рук и спины при приготовлении пищи. Если высота стандартной кухонной мебели не подходит, можно воспользоваться мебельными адаптерами или специальными подставками для достижения оптимального уровня.

Для другой мебели, таких как стол или письменный стол, также важно соблюдать соответствующую высоту, что обеспечит комфортное использование и правильную посадку.

Яркий пример, что лишь некоторая мебель подходит ребенку (фото: Freepik.com)

Выбор кресел и стульев

Кресла и стулья должны адаптироваться к росту пользователя. Для этого следует выбирать модели с регулируемыми подлокотниками и высотой сиденья.

Высота сиденья стула для людей с невысоким ростом должна быть в пределах 40-45 см от пола, что обеспечит удобство при сидении и легкий доступ к столу. Правильный выбор кресла поможет уменьшить нагрузку на спину и обеспечит правильную поддержку.

Расположение мебели

Организация места в квартире обязана учесть физические особенности жителей. Мебель должна быть размещена так, чтобы обеспечить легкий доступ ко всем частям комнаты.

Важно, чтобы высота полочек и шкафов была комфортной для достижения без необходимости использовать лестницу или другие вспомогательные средства. Следует также учитывать, что дверь шкафов должна легко открываться без помех.

Оптимизация декора для людей небольшого роста

Ориентируя декор на нужды людей с небольшим ростом, важно выбирать элементы, легко доступные и удобные в использовании.

Устойчивые и полочки для декоративных предметов располагайте на высоте до 1,5 метра от пола, чтобы избежать необходимости использования стремянки или подставок.

Также рассмотрите варианты легких стеллажей и модульных систем, позволяющих регулировать высоту размещения предметов. Использование зеркал с нижним креплением также поможет визуально расширить пространство, не требуя повышения высоты.

Адаптация освещения и других предметов

Освещение и аксессуары должны адаптироваться к удобству пользователя. Лампы с регулируемыми креплениями и высотой подходят для людей с малым ростом, поскольку их можно настроить под конкретные потребности.

Используйте настольные лампы с возможностью регулировки яркости для обеспечения оптимального освещения при чтении или работе.

Для организации пространства на высоте, не требующей повышения, подойдут держатели для ключей или небольшие коробки для мелочей на уровне легко доступном с вашим ростом.