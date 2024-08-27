Максимально прості та недорогі прикраси для кімнати, що створять новий інтер'єр
Іноді ви мешкаєте у кімнаті, яка вам візуально неприємна, але зараз немає грошей на ремонт або зміну житла. Але це не проблема, бо є вкрай дешеві та доступні способи додати одну-дві деталі у інтер'єр - і він заграє по-новому. Які існують максимально прості та недорогі предмети декору?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як оновити враження від вашої кімнати завдяки нескладним прикрасам інтер'єру.
Картини та постери: від старих шпалер до сімейних портретів
Один із найпростіших способів додати інтер'єру індивідуальності - це картини та постери. Якщо ви не бажаєте витрачати гроші на дорогі твори мистецтва, ось декілька ідей:
- Рамки з вирізками. Використайте шматочки шпалер, вирізки з газет або атласи, які можна оформити у рамки різних розмірів і створити цікаву композицію на стіні.
- Сімейні портрети. Замовте портрети членів родини, особливо дітей. Вони виглядатимуть дуже мило і додадуть затишку вашій оселі.
Ці прості рішення допоможуть оживити ваші стіни та надати їм особливого шарму.
Картина - це візуальний центр кімнати (фото: Freepik.com)
Наклейки та декоративні елементи
Наклейки - це універсальний і недорогий спосіб змінити вигляд кімнати. Вони легко наносяться на будь-які поверхні та не потребують спеціальних навичок.
- Вінілові наклейки. Виберіть цікаві мотиви, які підходять до вашого інтер'єру. Вони можуть бути використані на стінах, меблях або дзеркалах.
- Декоративні елементи. Це можуть бути невеликі дерев'яні або металеві фігурки, які можна закріпити на стінах чи полицях.
З такими засобами ви швидко та легко оновите будь-який простір.
Подушки та чохли: акценти на комфорті
Подушки - це не лише елемент комфорту, але й стильний акцент у вашій кімнаті. Чохли можна змінювати залежно від сезону або настрою:
- Кольорові чохли. Яскраві тканини здатні повністю змінити вигляд меблів.
- Візерункові подушки. Додайте кілька різнокольорових подушок із цікавими візерунками, щоб створити затишний куточок для відпочинку.
Різні барви додають індивідуальності (фото: Freepik.com)
Свічки та свічники: тепло й романтика
Свічки не тільки створюють приємну атмосферу, але й можуть стати стильним декоративним елементом, особливо коли їх поєднують з свічниками різних форм і розмірів.
Свічки можна розташувати на полицях, столиках або навіть у ванній кімнаті, додаючи простору тепла та затишку. Свічникі ж можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, скло або дерево, що дозволяє підібрати їх під будь-який інтер'єр.
Ароматичні свічки стануть приємним доповненням, наповнивши приміщення улюбленими ароматами, які допоможуть розслабитися після важкого дня. Ці прості елементи створять атмосферу спокою і релаксу у вашій оселі.
Годинники: функціональний декор
Годинник може стати не лише функціональним предметом, але й стильним акцентом в інтер'єрі. Оберіть оригінальні моделі з незвичайним дизайном, які підкреслять характер вашої кімнати.
Якщо у вас є кілька годинників, розмістіть їх на одній стіні, створивши своєрідну композицію. Для невеликих кімнат підійдуть компактні годинники, які не перевантажують простір, але додають йому індивідуальності.
- Настінний годинник. Його можна розмістити на стіні, щоб він став помітним акцентом у кімнаті.
- Настільний годинник. Використовуйте стильний годинник на полицях або комодах.
Годинники додають вишуканості та функціональності вашому простору.
Такий чи подібний годинник привертає увагу (фото: Freepik.com)
Декоративні аксесуари: бокси для серветок та термометри
Вибирайте аксесуари, які відповідають загальному стилю кімнати або, навпаки, створюють яскравий контраст. Наприклад, коробка для серветок у вигляді книжки або ретро-термометр на стіні додадуть інтер'єру особливого шарму.
Розмістіть такі предмети на видному місці, щоб вони не лише виконували свою функцію, але й були декоративними акцентами. Вони можуть бути як стильним доповненням, так і оригінальним подарунком для близьких.
Навіть такі дрібниці, як бокси для серветок або настінні термометри, можуть стати стильним акцентом в інтер'єрі.
Раніше ми вже писали про 7 способів покращити враження від орендованого житла.
Читайте також, як візуально зробити стелю у низькій кімнаті вищою.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Spruce.