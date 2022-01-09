Тонкий армянский лаваш на сковороде: после этого вы больше не купите магазинный

Фото: Как приготовить лаваш на сковороде (pixabay.com)

Армянский лаваш легко готовить дома на сковороде. Для тонкого хлеба понадобятся всего два основных ингредиента. Лаваш можно кушать вместо хлеба, а можно заворачивать в него любимую начинку. Конечно же такой восточный хлеб в разы вкуснее магазинного.

Своими секретами готовки поделилась фуд-блогер Alina FooDee.