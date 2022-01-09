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Тонкий армянский лаваш на сковороде: после этого вы больше не купите магазинный

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Воскресенье 09 января 2022 12:59
Тонкий армянский лаваш на сковороде: после этого вы больше не купите магазинный Фото: Как приготовить лаваш на сковороде (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Армянский лаваш легко готовить дома на сковороде. Для тонкого хлеба понадобятся всего два основных ингредиента. Лаваш можно кушать вместо хлеба, а можно заворачивать в него любимую начинку. Конечно же такой восточный хлеб в разы вкуснее магазинного.

Своими секретами готовки поделилась фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мука - 350 г
  • Кипяток - 200 г
  • Соль - 1 ч. л. без горки
  • Растительное масло - 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

В муку добавить соль, растительное масло и кипяток (дать воде постоять 1-2 минуту после закипания).

Ложкой начать замешивать тесто. Когда оно немного остынет, можно продолжить замес теста руками.

Положить тесто в пакет и дать отдохнуть 20 минут.

Разделить на 10-12 равных частей. Раскатать каждую часть в тонкий лаваш.

Обжарить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Готовый лаваш хорошо сбрызнуть водой, накрыть пищевой пленкой (пергаментом или фольгой) и дать полежать минут 5-10.

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