Тонкий вірменський лаваш на сковороді: після цього ви більше не купите магазинний
Вірменський лаваш легко готувати вдома на сковороді. Для тонкого хліба знадобляться всього два основних інгредієнта. Лаваш можна їсти замість хліба, а можна загортати в нього улюблену начинку. Звичайно ж такий східний хліб в рази смачніше магазинного.
Своїми секретами готування поділилася фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Борошно - 350 г
- Окріп - 200 г
- Сіль - 1 ч. л. без гірки
- Рослинна олія - 2 ст. л.
Покрокове приготування
У борошно додати сіль, рослинну олію і окріп (дати воді постояти 1-2 хвилину після закипання).
Ложкою почати замішувати тісто. Коли воно трохи охолоне, можна продовжити заміс тіста руками.
Покласти тісто в пакет і дати відпочити 20 хвилин.
Розділити на 10-12 рівних частин. Розкачати кожну частину в тонкий лаваш.
Обсмажити на сухій сковороді по 1 хвилині з кожного боку.
Готовий лаваш добре скропити водою, накрити харчовою плівкою (пергаментом або фольгою) і дати полежати хвилин 5-10.
Раніше ми писали, як спекти медовик зі сметанним кремом за рецептом наших бабусь.
Також розсекречений спосіб, як зробити омлет пишним, не додаючи в нього соду.