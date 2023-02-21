Тонкі та еластичні млинці "4 на 4": це не рецепт, а справжній хіт!

Тонкі млинці "4 на 4" - хітовий рецепт, який вам вдасться реалізувати з легкістю, адже запам'ятати його дуже просто, а готувати швидко й з доступних інгредієнтів.
Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.
Змішайте борошно, крохмаль, цукор, сіль. Додайте яйця, перемішайте і додайте олію. Тісто має вийти доволі густим і рівномірно розмішаним, без грудочок.
Поступово вводьте тепле молоко, перемішуючи. Залиште тісто на 10-15 хвилин.
Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді. Перед першим млинцем треба крапнути на сковороду трохи олії і розмазати її паперовим рушником чи кулінарним пензликом.
Перед випіканням кожного млинця перемішуйте тісто, адже борошно і крохмаль осідають на дно.
Далі можете завернути в млинці улюблену начинку, або їжте з варенням чи сметаною.
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