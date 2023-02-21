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Тонкі та еластичні млинці "4 на 4": це не рецепт, а справжній хіт!

Тонкі млинці "4 на 4" (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Тонкі млинці "4 на 4" - хітовий рецепт, який вам вдасться реалізувати з легкістю, адже запам'ятати його дуже просто, а готувати швидко й з доступних інгредієнтів.

Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • Борошно - 4 ст. л.
  • Крохмаль картопляний - 4 ст. л.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч.л.
  • Яйця - 4 шт.
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Тепле молоко - 500 мл

Покрокове приготування

Змішайте борошно, крохмаль, цукор, сіль. Додайте яйця, перемішайте і додайте олію. Тісто має вийти доволі густим і рівномірно розмішаним, без грудочок.

Поступово вводьте тепле молоко, перемішуючи. Залиште тісто на 10-15 хвилин.

Випікайте млинці на добре розігрітій сковороді. Перед першим млинцем треба крапнути на сковороду трохи олії і розмазати її паперовим рушником чи кулінарним пензликом.

Перед випіканням кожного млинця перемішуйте тісто, адже борошно і крохмаль осідають на дно.

Далі можете завернути в млинці улюблену начинку, або їжте з варенням чи сметаною.

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