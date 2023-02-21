Тонкие и эластичные блины "4 на 4": это не рецепт, а настоящий хит!

Тонкие блины "4 на 4" – хитовый рецепт, который вам удастся реализовать с легкостью, ведь запомнить его очень просто, а готовить быстро и из доступных ингредиентов.
Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.
Смешайте муку, крахмал, сахар, соль. Добавьте яйца, перемешайте и добавьте масло. Тесто должно получиться довольно густым и равномерно размешанным, без комочков.
Постепенно вводите теплое молоко, перемешивая. Оставьте тесто на 10-15 минут.
Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блинчиком нужно капнуть на сковороду немного масла и размазать его бумажным полотенцем или кулинарной кисточкой.
Перед выпеканием каждого блинчика перемешивайте тесто, ведь муку и крахмал оседают на дно.
Далее можете завернуть в блины любимую начинку, или ешьте с вареньем или сметаной.
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