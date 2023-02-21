RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тонкие и эластичные блины "4 на 4": это не рецепт, а настоящий хит!

Тонкие блины "4 на 4" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Тонкие блины "4 на 4" – хитовый рецепт, который вам удастся реализовать с легкостью, ведь запомнить его очень просто, а готовить быстро и из доступных ингредиентов.

Рецептом поделилась известная кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Мука – 4 ст. л.
  • Крахмал картофельный – 4 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Яйца – 4 шт.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Теплое молоко – 500 мл

Пошаговое приготовление

Смешайте муку, крахмал, сахар, соль. Добавьте яйца, перемешайте и добавьте масло. Тесто должно получиться довольно густым и равномерно размешанным, без комочков.

Постепенно вводите теплое молоко, перемешивая. Оставьте тесто на 10-15 минут.

Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде. Перед первым блинчиком нужно капнуть на сковороду немного масла и размазать его бумажным полотенцем или кулинарной кисточкой.

Перед выпеканием каждого блинчика перемешивайте тесто, ведь муку и крахмал оседают на дно.

Далее можете завернуть в блины любимую начинку, или ешьте с вареньем или сметаной.

Раньше мы писали также, что нельзя делать на Масленицу.

Кроме того, Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные вареники с творогом.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты