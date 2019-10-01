Тонкая красная линия: волонтеры удивили фото с передовой на Донбассе

На Донбассе оккупанты пытались сбить беспилотик ВСУ на передовой и открыли огонь по коптеру - воздушному разведчику. Аппарат зафиксировал след от трассирующий пули, который выглядит как тонкая красная линия. Снимок опубликован на Facebook-странице благотворительного фонда "Повернись живим".

Волонтеры отмечают, что враг постоянно стреляет по дронам, которые украинские военный поднимают над позициями боевиков.

"Потому что знают: каждый полет украинского беспилотника - это гигабайты ценной развединформации о противнике, которая помогает нашей армии работать на опережение и уберечь жизни сотен бойцов", - говорится в публикации.

Боевики при обстреле беспилотника промахнулись - дрон уцелел, но все же получил "ранения".

Также волонтеры обратили внимание украинцев на большую потребность БПЛ для армии, которые являются "глазами" украинских военных на передовой.

Стоимость одного коптера DJI Mavic 2 Zoom - около 33 тысяч гривен. В БФ также рассказали, как неравнодушные и желающие принять участие в закупке дронов для бойцов на фронте могут это сделать.

След от пули, выпущенной боевиками на Донбассе по беспилотнику ВСУ (Фото: Алина Косовская / facebook.com/backandalive)

Пользователи сети благодарят волонтеров за их помощь для украинских воинов, которым желают скорейшей победы:

Благодарность и уважение бойцам и волонтерам!

Стоимость коптера ничто по сравнению с жизнью наших защитников, поэтому продолжаем помогать и приближать нашу победу...

Боже, помоги украинским защитникам побыстрее одержать победу. А мы на мирных территориях тоже должны помогать!

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Как сообщалось ранее, недавно известный волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) обратилась к украинцам с просьбой помочь собрать средства на закупки медицинских препаратов для лечения раненых в зоне ООС воинов.