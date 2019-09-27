Украинские военные получили разрешение на использование беспилотников

Фото: Bayraktar TB2 (www.president.gov.ua)

50 военных получили разрешение на использование Bayraktar TB2

Украинские военнослужащие Воздушных сил получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что 27 сентября 50 украинских военных завершили обучение в Турции по использованию и техническому обслуживанию БПЛА.

"Это важно в контексте приобретения видовым учебным заведением опыта подготовки специалистов на новые типы вооружений, а также позволит создать необходимый кадровый резерв для комплектования должностей уже подготовленными военнослужащими в будущем". – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение Вооруженными силами Украины в марте 2019 года. Bayraktar TB2 способны проводить в воздухе 24 часа, а также они оборудованы современными высокоточными ракетами для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Также сообщалось, что ВСУ приняли на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1. Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки, как днем, так и ночью.



