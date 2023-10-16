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"Тому що можу". Чоловік збирається випивати по 10 пляшок пива 200 днів поспіль

Понеділок 16 жовтня 2023 11:16
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"Тому що можу". Чоловік збирається випивати по 10 пляшок пива 200 днів поспіль Фото: Чоловік буде пити пиво 200 днів поспіль (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

25-річний підприємець із Британії Джон Мей зібрався випивати щодня по 10 пляшок пива вже 200 днів просто тому, що може це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Vice.

Чому британець п'є пиво щодня

"З одного боку, ви, по суті, вбиваєте свою печінку, а з іншого, ви робите щось дуже вражаюче", - сказав Мей.

"Я надто молодий для похмілля, у мене його ніколи не буває", - розповів чоловік про свої "подвиги".

Також він вихваляється, що п'є пиво і робить свій внесок в економіку Британії та показує успіхи на відео в TikTok.

У англійця вже 83 тисячі підписників, які ним захоплюються, і він навіть відомий як місцева легенда в пабах у своєму районі Гілфорд.

За його словами, під деякими роликами люди пишуть гнівні коментарі, і вони просто заздрять.

Джон повідомив, коли закінчить свій експеримент, піде до лікаря та обстежиться. Також один із пабів погодився заплатити йому гроші, якщо своє останнє пиво він вип'є у них.

@j0nmay

Відповідь на @Grahams297 #jonmay #fyp #pints #alcohol #beer original sound - Jon May

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