Нове дослідження розкрило секрет довгого та здорового життя: що відомо

З того часу, як люди живуть і вмирають, вчені завжди намагалися знайти так званий "Фонтан молодості". Медичні експерти вважають, що вся таємниця довгожителів криється в їхній крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на журнал GeroScience.

У чому полягає нове дослідження

Нове дослідження показує, що кров людей, які прожили понад 100 років, має певні подібності: зокрема, вона має нижчий рівень трьох ключових сполук.

"Ті, хто дожив до свого сотого дня народження, як правило, мали нижчі рівні глюкози, креатиніну та сечової кислоти, починаючи з 60 років", - повідомила співавтор дослідження доктор Карін Модіг.

"Дуже небагато з довгожителів на початку життя мали рівень глюкози вище 6,5 або рівень креатиніну вище 125", - додала вона.

Високий рівень креатиніну може вказувати на проблеми з нирками, а сечова кислота пов'язана із запаленням. Високий рівень глюкози (або цукру в крові) може призвести до діабету.

Дослідження, опубліковане в журналі GeroScience, включало дані 44 тисяч осіб у Швеції, що народилися між 1893 і 1920 роками, які пройшли обстеження здоров'я віком від 64 до 99 років.

Потім вчені спостерігали цих людей протягом 35 років. З них понад 1224 (2,7%) дожили до 100 років. Цікаво, що переважна більшість (85%) довгожителів складали жінки.

Крім сечової кислоти, глюкози та креатиніну, дослідники вивчили рівні загального холестерину та заліза.

"Люди з п'яти груп із найнижчим рівнем загального холестерину та заліза мали менші шанси дожити до 100 років порівняно з людьми з вищими рівнями", - зазначила лікарка.

Дослідження не дало конкретних рекомендацій щодо способу життя, але вказує на певні фактори та біомаркери у крові, які можуть впливати на тривалість життя.

"Розумно припустити, що свою роль відіграють такі фактори, як харчування та вживання алкоголю. Відстежувати показники нирок та печінки, а також рівня глюкози та сечової кислоти у міру дорослішання, ймовірно, буде непоганою ідеєю", - резюмувала співавтор дослідження.