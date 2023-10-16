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"Потому что могу". Мужчина собирается выпивать по 10 бутылок пива 200 дней подряд

Понедельник 16 октября 2023 11:16
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"Потому что могу". Мужчина собирается выпивать по 10 бутылок пива 200 дней подряд Фото: Мужчина будет пить пиво 200 дней подряд (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

25-летний предприниматель из Британии Джон Мэй собрался выпивать каждый день по 10 бутылок пива уже 200 дней просто потому, что может это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Vice.

Почему британец пьет пиво каждый день

"С одной стороны, вы, по сути, убиваете свою печень, а с другой, вы делаете что-то весьма впечатляющее", - сказал Мэй.

"Я слишком молод для похмелья, у именя его никогда не бывает", - рассказал мужчина о своих "подвигах".

Также он хвастается, что пьет пиво и делает свой вклад в экономику Британии и показывает успехи на видео в TikTok.

У англичанина уже 83 тsсячи подписчиков, которые им восхищаются, и он даже известен как местная легенда в пабах в своем районе Гилфорд.

По его словам, под некоторыми роликами люди пишут гневные комментарии, и они просто завидуют.

Джон сообщил, когда закончит свой эксперимент, пойдет к врачу и обследуется. Также один из пабов согласился заплатить ему деньги, если свое последнее пиво он выпьет у них.

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