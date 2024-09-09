Томатний суп від Ектора: рецепт смачної страви з хрумкими начос

Що потрібно для томатного крем-супу

Для того, щоб приготувати томатний суп з авокадо, потрібні такі продукти:

помідори - 3 шт.;

помідори чері - 500-600 г;

куряче філе - 300-350 г;

болгарський перець - 1 шт.;

цибуля (маленька) - 2 шт.;

сир - 100-120 г;

авокадо - 1 шт.;

сік лайма або лимона - 1 ст. л.;

спеції - до смаку;

петрушка (або кінза) - невеликий пучок;

олія - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

начос - до смаку.

Як готувати томатний крем-суп за рецептом Ектора

Спочатку необхідно промити філе, перекласти його в велику каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Також додайте сіль та перець до смаку. Почистьте цибулю та наріжте її на кубики. Всипте половину в каструлю з філе.

Поки готується бульйон, знімайте пінку з м'яса. Промийте та наріжте на декілька частин помідори. Перець необхідно помити, очистити від насіння та нарізати на скибочки.

Застеліть деко пергаментом, викладіть на нього помідори, перець та решту цибулі. Збризніть овочі олією та присипте спеціями. Для того, щоб підкреслити смак майбутньої страви, Ектор використовує прованські трави, паприку, сіль та перець.

Злегка перемішайте овочі та поставте їх в розігріту духовку. Випікати овочі треба до розм'якшення і рум'яної скоринки.

В цей час зніміть з авокадо шкірку, розріжте плід навпіл, а потім видаліть кісточку. Наріжте авокадо на скибочки, посипте сіллю та перцем та полийте соком лайма або лимону.

Готову курку необхідно розділити на волокна. Сир натріть на великій тертці. Петрушку потрібно помити і розділити на листочки.

Запечені овочі для томатного супу необхідно перебити до однорідної консистенції разом з бульйоном за допомогою занурювального блендера, або зачекавши, поки вони злегка охолонуть.

Для подачі розлийте по тарілках частину томатного супу, викладіть курку, присипте сиром і залийте рештою супу. Потім прикрасьте томатний крем-суп авокадо, зеленню та начос.