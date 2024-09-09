Томатный суп от Эктора: рецепт вкусного блюда с хрустящими начос

Томатный суп можно подавать не только горячим, но и холодным. Помимо этого, чтобы сделать его вкус более интересным, можно добавлять не только специи, но и сыр и даже авокадо с начос - как это предлагает сделать известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
О том, как готовить томатный суп с авокадо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.
Для того чтобы приготовить томатный суп с авокадо, нужны следующие продукты:
Сначала нужно промыть филе, переложить его в большую кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. Также добавьте соль и перец по вкусу. Очистьте лук и нарежьте его на кубики. Всыпьте половину в кастрюлю с филе.
Пока готовится бульон, снимайте пенку с мяса. Промойте и порежьте на несколько частей помидоры. Перец необходимо промыть, очистить от семян и нарезать на ломтики.
Застелите противень пергаментом, выложите на него помидоры, перец и оставшийся лук. Сбрызните овощи растительным маслом и присыпьте специями. Для того чтобы подчеркнуть вкус будущего блюда, Эктор использует прованские травы, паприку, соль и перец.
Слегка перемешайте овощи и поставьте в разогретую духовку. Выпекать овощи нужно до размягчения и румяной корочки.
В это время снимите с авокадо кожуру, разрежьте плод пополам, а затем удалите косточку. Нарежьте авокадо на ломтики, посыпьте солью и перцем и полейте лайма или лимона.
Готовую курицу нужно разделить на волокна. Сыр натрите на большой терке. Петрушку нужно помыть и разделить на листики.
Запеченные овощи для томатного супа необходимо перебить до однородной консистенции вместе с бульоном с помощью погружного блендера или подождав, пока они слегка остынут.
Для подачи разлейте по тарелкам часть томатного супа, выложите курицу, присыпьте сыром и залейте оставшимся супом. Затем украсьте томатный крем-суп авокадо, зеленью и начос.
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