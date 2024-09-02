Салат з макаронами від Ектора: рецепт смачної пасти для вечері

Такий салат можна назвати "лінивою пастою", адже за приготуванням страви досить схожі. Щоправда, з овочів соус не робиться - після невеликої обробки їх необхідно змішати з макаронами. Втім, така проста страва стане чудовою вечерею.

Про те, як готувати ситний салат з макаронами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію шеф-кухаря в Instagram .

Що потрібно для салату з макаронами

Для приготування салату-пасти, потрібні наступні продукти:

макарони - 150-200 г;

цибуля червона (маленька) - 1 шт.;

перець болгарський - 3 шт.;

зелень - жменька;

олія - 3 ст. л.;

французька гірчиця - 0,5-1 ст. л.;

грецький (або несолодкий) йогурт - 5 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку;

спеції - до смаку.

Як готувати салат з макаронами

Як і для приготування пасти, спочатку необхідно відварити макарони. Можна обирати будь-які, відповідно до свого смаку. В каструлю потрібно налити води, підсолити її та довести до кипіння.

Після цього засипте в посуд макарони і варіть до готовності, відповідно до інструкції на упаковці. В цей час потрібно помити зелень та перець, а цибулю почистити.

Зелень - петрушку, кріп, руколу, базилік - треба обсушити і подрібнити ножем. Цибулю наріжте на кружальця. Цього інгредієнту треба небагато, тож, якщо цибуля середнього або великого розміру, використовуйте лише половину.

Перці потрібно викласти на деко і поставити в добре розігріту духовку, запікати овочі потрібно до розм'якшення - це можна перевірити виделкою або зубочисткою. Після цього з перців потрібно обережно зняти шкірку, зачекавши, доки овочі злегка охолонуть.

Такий метод приготування можна замінити бланшуванням (ошпарюванням), заливши перці окропом на 10 хвилин. Потім овочі потрібно помістити в холодну воду - перепад температур призводить до відшарування шкірки.

Очищені перці необхідно нарізати на тоненькі скибочки. В глибоку тарілку пересипте макарони, зливши з них рідину, додайте перець, цибулю та зелень.

Заправте салат олією та гірчицею (її кількість можна зменшити відповідно до своїх вподобань) та перемішайте. Після цього додайте сіль, перець, а також несолодкий йогурт або заправку, ще раз ретельно перемішайте - і салат з макаронами можна розкладати по тарілках.