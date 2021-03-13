Толпы людей и десятки нарушений: за что закрыли Буковель

По словам главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука, в результате проверок на территории курорта был составлен 51 админпротокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников.

12 марта региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла "вынужденное" решение закрыть Буковель, рассказал чиновник.

"Мы столкнулись с нигилизмом, с полным игнорированием карантина на территории Поляницкого территориальной общины", - добавил он в своем Facebook.

Стоит отметить, что в тот же день под стенами облгосадминистрации собрались местные предприниматели с требованием или позволить им работать в "красной зоне", или запретить работу Буковеля и других предприятий и организаций с большим количеством людей. Как пишет издание "Галка", накануне с аналогичными требованиями протестующие перекрыли дорогу к этому туристическому курорту.

Бойчук, в свою очередь, пообещал рассмотреть требования представителей бизнеса на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Позже вечером и стало известно о ее решении относительно Буковеля.

Видео: Митинг под стенами Ивано-Франковской ОГА с требованием закрыть Буковель

Напомним, что до сих пор Буковель работал с ограничениями - кафе и рестораны, размещенные на территории, были закрыты, но работали трассы, подъемники и гостиницы.

При этом с 26 февраля на территории всей Ивано-Франковской области действуют жесткие ограничения из-за вспышки COVID-19 и сложной эпидемиологической ситуации.

О том, что в этом есть доля вины работающего Буковеля с толпами туристов, ранее заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время форума "Украина 30". При этом чиновник сослался в таких выводах на замглавы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

"По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дала Буковель и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население", - отметил чиновник.

Добавим, что и мэр Ивано-Франковска 12 марта озвучивал в комментарии изданию APnews подобное мнение, однако подчеркивал, что закрыть Буковель он не может - это дело правительства. По его словам, частично критическая ситуация с COVID-19 в городе связана с работающим в период локдауна на Прикарпатье Буковелем.

Толпы отдыхающих в Буковеле во время жесткого карантина на Прикарпатье (фото: instagram.com/vadimterenchuk)

В свою очередь основатель ТК Буковель и депутат облсовета Александр Шевченко в эфире ТРК "Галичина" отреагировал на упреки, что горнолыжный курорт стал причиной новой волны коронавирусной инфекции в области.

"Обвинить можно кого угодно... Вы слышали какие-то обвинения к другим горнолыжным курортам, кроме Буковеля. А у нас есть их 30. Они все открыты, и они все, как мы говорим, перегружены", - цитируют Шевченко "Галицькі гроші".

Он добавил, что персонал Буковеля не болеет COVID-19, и указал на минимальное количество заражений в этом регионе.

Видео: Толпы отдыхающих в Буковеле 9 января во время зимнего локдауна в Украине