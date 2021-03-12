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Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Новина українською → Буковель, Пятница 12 марта 2021 22:00
Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото) Буковель на карантине выглядит необычно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Буковель закрыли на карантин 12 марта. Кроме того, на территории Поляницкой ОТО, где расположен курорт, вводятся дополнительные блок-посты, через которые смогут проходить лишь местные жители и работники курорта.

Как сейчас выглядит почти безлюдный Буковель - смотрите ниже в нашей подборке снимков с веб-камер, расположенных на курорте.

Вечером в пятницу на территории популярного горнолыжного курорта правоохранители устроили "рейд" из-за нарушений правил карантина, после чего Буковель почти опустел.

Сейчас подъемники не работают, каток и трассы пустуют, ярмарочный "городок" практически опустел, возле торговых точек почти никого нет, и на камерах можно заметить только единицы отдыхающих.

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Так выглядит 12 марта ярмарка в Буковеле

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Каток на территории Буковеля

Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук на сегодняшнем брифинге отметил, что туристы отныне не смогут посещать курорт.

"Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в" Буковель "- вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности", - добавил чиновник.

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Кафе "Bugi.L" в Буковеле

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Верхняя станция подъемников 14 и 15

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Вид на "Residence Chalet" после проверок полиции в Буковеле

Тем временем полицейские штрафуют предпринимателей и работников, которые не придерживались карантина в "красной" зоне. Под санкции в частности попали операторы подъемников и работники пунктов проката лыжного оборудования.

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Пустующие подъемники на Верхней станции 12

При этом снегоуборочная техника продолжает работать, можно встретить охранников, которые обходят территорию и проверяют локации Буковеля. Но вот отдыхающих заметить почти не удается.

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Верхняя станция подъемников 14 и 15

Также чиновники проинформировали, что всего в Буковеле было составлен 51 административный протокол по нарушениям правил карантина.

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Ресторан "Кайзер" на Буковеле совершенно пустует

Буковель опустел: как выглядит безлюдный курорт прямо сейчас (фото)

Жилая резиденция №1 в Буковеле

Ранее мы писали, что появилось видео, как полиция блокирует Буковель, а разгневанные люди ломали ограждения.

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