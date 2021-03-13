Натовпи людей і десятки порушень: за що закрили Буковель

За словами голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, в результаті перевірок на території курорту був складений 51 адмінпротокол про порушення карантину. Зокрема, 26 протоколів отримали оператори підйомників.

12 березня регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла "вимушене" рішення закрити Буковель, розповів чиновник.

"Ми зіткнулися з нігілізмом, з повним ігноруванням карантину на території Поляницької територіальної громади", - додав він у своєму Facebook.

Варто зауважити, що того ж дня під стінами облдержадміністрації зібралися місцеві підприємці з вимогою або дозволити їм працювати в "червоній зоні", або заборонити роботу Буковелю та інших підприємств і організацій з великою кількістю людей. Як пише видання "Галка", напередодні з аналогічними вимогами протестувальники перекрили дорогу до цього туристичного курорту.

Бойчук, своєю чергою, пообіцяв розглянути вимоги представників бізнесу на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС. Пізніше ввечері й стало відомо про її рішення щодо Буковеля.

Відео: Мітинг під стінами Івано-Франківської ОДА з вимогою закрити Буковель

Нагадаємо, що досі Буковель працював з обмеженнями - кафе і ресторани, розміщені на території, були закриті, але працювали траси, підйомники та готелі.

При цьому з 26 лютого на території всієї Івано-Франківської області діють жорсткі обмеження через спалах COVID-19 і складну епідеміологічну ситуацію.

Про те, що в цьому є частка провини працюючого Буковеля з натовпами туристів, раніше заявляв заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час форуму "Україна 30". При цьому чиновник послався в таких висновках на заступника голови МОЗ України Віктора Ляшка.

"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшка, це дала Буковель та іноземні туристи. І потім це почалося розходитися через місцеве населення", - зазначив чиновник.

Додамо, що і мер Івано-Франківська 12 березня озвучував у коментарі виданню APnews подібну думку, однак наголошував, що закрити Буковель він не може - це справа уряду. За його словами, частково критична ситуація з COVID-19 у місті пов'язана з працюючим у період локдауну на Прикарпатті Буковелем.

Натовпи відпочиваючих у Буковелі під час жорсткого карантину на Прикарпатті (фото: instagram.com/vadimterenchuk)

Своєю чергою засновник ТК Буковель та депутат облради Олександр Шевченко в ефірі ТРК "Галичина" відреагував на закиди, що гірськолижний курорт став причиною нової хвилі коронавірусної інфекції в області.

"Звинуватити можна кого завгодно... Ви чули якісь звинувачення до інших гірськолижних курортів, крім Буковелю. А у нас є їх 30. Вони всі відкриті, і вони всі, як ми говоримо, перевантажені", - цитують Шевченка "Галицькі гроші".

Він додав, що персонал Буковеля не хворіє на COVID-19, і вказав на мінімальну кількість заражень в цьому регіоні.

Відео: Натовпи відпочиваючих у Буковелі 9 січня під час зимового локдауну в Україні