Толпы фашистов в Киеве: Притула резко ответил полюбившему "русский мир" Молочному

Сергей Притула отреагировал на мысли Андрея Молочного (Коллаж РБК-Украина)

Сергей Притула прокомментировал новые идеалы о "русском мире" комика Андрея Молочного

Сергей Притула резко отреагировал на пост украинского комика Андрея Молочного о том, что "по Киеву ходят толпы фашистов". Звезда Comedy Club Молочный уже несколько лет живет в России, но на этот раз он не удержался и разразился постом о вечных "русских ценностях". Он свято верит, что вскоре Киев будет очищен от "фашистов".

"Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! " - написал Молочный у себя в Instagram.

Молочный называет правительство Украины "гадами" и не стесняется в выражениях.

"Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду", - написал звезда Comedy Club.

Андрей Молочный (instagram.com/molochnyi)

Сергей Притула в ироничной манере решил ответить бывшему коллеге по цеху. Как известно, он с Андреем Молочным в свое время участвовал в шоу "Файна Юкрайна".

"Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш:

Коли від мене ти пішла, я горько плакав.

Обидва локтя іскусав, пропив ларьочки гриль.

На пост твій в інстаграмі я натрапив...

Заплакав ще раз і зламав костиль!", - написал Притула у себя на Facebook.

Также шоу-мэн и волонтер попросил украинцев не обижаться в комментариях, так как он просто выразил свое мнение.

"Панове, прошу не влаштовувати фестиваль образ у коментах. Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інфопривід. Я відреагував. Образи - у себе на сторінках. У мене - ні. Мені це доволі боляче. Сам факт цього інфоприводу. Дякую за розуміння", - написал Притула.

Сергей Притула отреагировал на предательство Молочного (фото: facebook.com/serhiyprytula)