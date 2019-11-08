Натовпи фашистів у Києві: Притула різко відповів Молочному, який полюбив "русский мир"

Сергій Притула відреагував на думки Андрія Молочного (Колаж РБК-Україна)

Сергій Притула прокоментував нові ідеали про "русский мир" коміка Андрія Молочного

Сергій Притула різко відреагував на пост українського коміка Андрія Молочного про те, що "по Києву ходять натовпи фашистів". Зірка Comedy Club Молочний вже кілька років живе у Росії, але на цей раз він не втримався і вибухнув постом про вічні "російські цінності". Він свято вірить, що незабаром Київ буде очищено від "фашистів".

"Адже ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами будуть ходити фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що колись оскверняться пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не тільки не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками. Що буде війна, і будуть гинути багато людей, наших людей! "- написав Молочний у себе в Instagram.

Молочний називає уряд України "гадами" і не соромиться у виразах.

"Але є надія, є надія, що як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, які зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей. Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду", - написав зірка Comedy Club.

Андрій Молочний (instagram.com/molochnyi)

Сергій Притула в іронічній манері вирішив відповісти колишньому колезі по цеху. Як відомо, він з Андрієм Молочним у свій час брав участь у шоу "Файна Юкрайна".

"Антон з Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не мешкають разом. І з цього приводу вірш:

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив...

Заплакавши ще раз і зламав костиль!", - написав Притула у себе на Facebook.

Також шоу-мен і волонтер попросив українців не ображатися в коментарях,адже він просто висловив свою думку.

"Панове, прошу не влаштовувати фестиваль образ у коментах. Вас цікавила моя реакція і ви просили мене відреагувати на інфопривід. Я відреагував. Образи - у себе на сторінках. У мене - ні. Мені це доволі боляче. Сам факт цього інфоприводу. Дякую за розуміння", - написав Притула.

Сергій Притула відреагував на зраду Молочного (фото: facebook.com/serhiyprytula)