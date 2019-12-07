Точно смогу понять: Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным (видео)

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина во время нормандского саммита 9 декабря предполагает личную беседу. Об этом президент Украины рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 6 декабря.

Глава государства на ток-шоу раскрыл некоторые детали подготовки к переговорам и озвучил свое видение урегулирования ситуации на Донбассе.

Также Зеленский подчеркнул, что ему очень важно увидеть собеседника - президентра РФ Путина - чтобы понять его намерения относительно окончания войны.

"Мне очень важно, я такой человек, очень sensitive. Мы говорили по телефону с президентом РФ, когда вернули моряков. Но это телефонный разговор, а я хочу видеть человека. И я хочу привезти из Нормандии понимание и ощущение, что действительно все хотят закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом", - отметил украинский президент.

Также Зеленский заверил, что не собирается переходить за "красные линии" и допускать капитуляции.

"Чего мне бояться? Я не продаю нашу страну никому, никогда, ни за что", - подчеркнул он.

Добавим, что президент пришел на ток-шоу в военной одежде, так как только вернулся из зоны проведения ООС, где поздравлял военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Отметим, что во время первого участия Зеленского в ток-шоу - в программе "Свобода слова Савика Шустера" - уровень поддержки во время его выступления был более 90%.

Видео: Владимир Зеленский на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"