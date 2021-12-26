Ви точно підходите один одному? Ці ознаки вкажуть на несумісність з партнером

Стосунки - справа не проста, а часом дуже складна. Ніхто не сперечається, що над ними потрібно працювати, будувати... Але іноді буває так - що б ви не робили, нічого не виходить. Задумайтеся, може, ви просто не підходите один одному.

Погляди на майбутнє, цінності та цілі

Наприклад, ви мрієте вийти за нього заміж, а його цілком влаштовують зустрічі у вихідні. Або ви віддаєте перевагу турпоходу на природу, а він любитель "потусити" в клубі. Помилково допускати, що ваш партнер коли-небудь зміниться. Але якщо така різниця вам двох влаштовує, тоді все в порядку.

Різне лібідо

Вам потрібен флірт, спокушання, довга прелюдія, а ваш партнер відразу переходить до дій? Тоді ваша сексуальна сумісність під великим питанням. Або ж вам потрібен інтим кожен день, а йому раз на тиждень достатньо. Така несумісність рано чи пізно призведе до розриву.

Гумор

У стосунках без гумору ніяк. Він допоможе долати труднощі, переосмислювати проблеми, що здаються складними. Але якщо ви або ваш партнер не приймає жарти, ображається, такі ситуації рано чи пізно призведуть до віддалення.

Ставлення до грошей

Згоди в питаннях витрат грошей потрібно дійти на самому початку стосунків. Якщо ви не з'ясуєте, як ваш партнер ставиться до витрати (накопичення) грошей, то вас може осягнути розчарування, коли ви зіткнетеся з неприйняттям в цьому питанні. Розставте фінансові пріоритети одразу.

Різний ритм життя

Розбіжність ритмів може внести корективи у ваші стосунки. Якщо ви, наприклад, звикли до розміреного способу життя, а ваш партнер постійно в русі, його життя насичене подіями, то рано чи пізно це вас зробить чужими людьми. Хіба що ви захочете змінити ваш ритм, або ваш партнер підлаштується під вас.