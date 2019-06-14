Вам точно 40 лет? Ани Лорак взорвала сеть нежным образом

Ани Лорак повергла фанатов в шок
Ани Лорак поделилась с поклонниками публикацией, которая вызвала споры в сети и разделила подписчиков на два лагеря. Соответствующий снимок певица разместила в Instagram.
В кадре артистка позирует в белой рубашке, под которой проглядывает кружевное белье. Ноги Лорак украшают бежевые босоножки на высоких каблуках. Романтический образ подчеркивает небрежная укладка волос.
Подписчики Ани Лорак были заворожены подобным перевоплощением. Некоторые отметили, что исполнительница стала выглядеть моложе, однако нашлись и те, кто ничего примечательного в фото не заметил:
Скриншот: instagram.com/anilorak
Напомним, что ранее Ани Лорак обвинили в том, что она превратилась в классическую разведенку.
Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.