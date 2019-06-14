Вам точно 40 років? Ані Лорак підірвала мережу ніжним образом

Ані Лорак шокувала фанатів
Ані Лорак поділилася з шанувальниками публікацією, яка викликала суперечки в мережі і розділила підписників на два табори. Відповідний знімок співачка розмістила у Instagram.
В кадрі артистка позує в білій сорочці, під якою проглядає мереживна білизна. Ноги Лорак прикрашають бежеві босоніжки на високих підборах. Романтичний образ підкреслює недбала укладка волосся.
Підписники Ані Лорак були заворожені подібним перевтіленням. Деякі зазначили, що виконавиця стала виглядати молодше, проте знайшлися й ті, хто нічого примітного в фото не побачив:
Скріншот: instagram.com/anilorak
Нагадаємо, що раніше Ані Лорак звинуватили в тому, що вона перетворилася на класичну розведьонку.
Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует із Сергієм Лазарєвим.