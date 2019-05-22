Вам точно есть 18? Сеть взорвало фото посвежевшей Ани Лорак

Ани Лорак вернулась в популярную соцсеть
Ани Лорак порадовала своих поклонников новой фотографий. Украинская певица давно уже не выкладывала ничего нового в сеть, и сегодня добавила новое фото на своей странице в Instagram.
Новый снимок артистка сделала сидя в машине. На фото певица улыбается, и выгляди счастливой.
"Пусть день будет наполнен только радостными эмоциями!" - подписала фото Ани Лорак.
Ани Лорак восхитила сеть новым фото (instagram.com/anilorak)
Пользователи сети отметили хороший внешний вид певицы.
- Господи, это законно вообще быть такой красивой?
- Идеальная. Радуйте нас больше своими фотографиями. Мы очень скучаем;
- Вам точно есть 18? Не поверю!!!! Такая прекрасная;
- Красоточка;
- Боже, какая же вы прекрасная. Сижу, делаю уроки и тут приходит уведомление о том что вы выложили новую фотографию. Сразу же захожу смотрю и так поднимается настроение. Сразу улыбка на лице. И сейчас появилось еще больше мотивации делать что либо. А все благодаря вам и вашим самым лучшим селфи. Очень сильно люблю вас моя Дива;
- Боже! Спасибо за чудесное фото! Так поднимает настроение! Как только видишь вашу чудесную улыбку, мир становится ярче! Безумно люблю!
- Какая же нежная. Красивая безумно;
- Вы безумно красивая, любимая солнечная улыбка;
- Ну, наконец-то! Ура! Мы скучали! Теперь ждем фотку с Сережей Лазаревым;
- Ваши глаза бездонны! Вы - лучшая!
- После вашего селфи настроение поднялось на все 100%;
- Какая вы клевая, а тут бегаешь, дети непослушные, до себя и руки не доходят;
- Красавица. Эталон женской красоты;
- Моя же вы красавица! Открываю ленту и сразу настроение от вас! Давно вас не видел. Самая красивая в этом шоу-бизнесе!!!
Напомним, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.
Ранее сообщалось о том, что в новой песне Ани Лорак нашли слова, которые певица адресовала своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.