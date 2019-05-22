Вам точно є 18? Мережу підірвало фото посвіжілої Ані Лорак

Ані Лорак порадувала своїх шанувальників новою фотографій. Українська співачка давно вже не викладала нічого нового в мережу, і сьогодні додала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Новий знімок артистка зробила сидячи в машині. На фото співачка посміхається, і виглядай щасливою.

"Хай день буде наповнений тільки радісними емоціями!" - підписала фото Ані Лорак.

Ані Лорак захопила мережу новим фото (instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі помітили гарний зовнішній вигляд співачки.

Господи, це законно взагалі бути такою красивою?

Ідеальна. Радуйте нас своїми фотографіями. Ми дуже сумуємо;

Вам точно є 18? Не повірю!!!! Така прекрасна;

Красоточка;

Боже, яка ж ви прекрасна. Сиджу, роблю уроки і тут приходить повідомлення про те, що ви виклали нову фотографію. Відразу ж заходжу дивлюся і так піднімається настрій. Відразу посмішка на обличчі. І зараз з'явилося ще більше мотивації робити що небудь. А все завдяки вам і вашим найкращим селфи. Дуже сильно люблю вас моя Діва;

Боже! Дякую за чудове фото! Так піднімає настрій! Як тільки бачиш вашу чудову посмішку, світ стає яскравішим! Шалено люблю!

Яка ж ніжна. Шалено красива;

Ви шалено красива, улюблена сонячна усмішка;

Ну, нарешті! Ура! Ми нудьгували! Тепер чекаємо фотку з Сергієм Лазарєвим;

Ваші очі бездонні! Ви - найкраща!

Після вашого селфі настрій піднявся на всі 100%;

Яка ви гарна, а тут бігаєш, діти неслухняні, до себе і руки не доходять;

Красуня. Еталон жіночої краси;

Моя ж ви красуня! Відкриваю стрічку і одразу настрій від вас! Давно вас не бачив. Найкрасивіша в цьому шоу-бізнесі!!!

Нагадаємо, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

Раніше повідомлялося про те, що в новій пісні Ані Лорак знайшли слова, які співачка адресувала свому колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.