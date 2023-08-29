Точні пропорції для ідеального маринаду: ось скільки потрібно цукру, солі та оцту

Маринади для огірків

Більшість маринадів мають у своєму складі такі продукти: сіль, цукор, оцет та вода. У різних рецептах можна побачити й додаткові – парасольки кропу, часник, листочки дерев, запашний та чорний перець, корінь хрону.

Якщо в кожну банку додати ці інгредієнти, огірки будуть з більш гострим або пікантним смаком.

Але від основної рецептури залежить найважливіше - як довго стоятимуть ваші огірки взимку та наскільки приємним буде у них смак.

Ідеальна пропорція для закрутки огірків

Огірки середнього та невеликого розміру

Лавровий лист - по 2 листочки на банку

Перець запашний - по 6 горошин на банку

Перець чорний - по 2 горошини на банку

Морква - по 1-2 кружечки на банку

Часник - по 1 зубчику на банку

Хрін - по шматочку кореня хрону на банку

По 1 парасольці кропу на банку

Листя дуба - по 1-2 шт. на банку

Листя смородини чи іншого фруктового куща - по 1-2 шт.

На маринад у 5 л води:

1,5 л оцту 8-10%

10 столових ложок цукру

5 столових ложок солі

Як зробити маринад

Воду налийте у велику каструлю, додайте сіль, оцет та цукор. На кожен літр води вам необхідно 1,5 столові ложки солі та 2 столові ложки цукру. Каструлю поставте на вогонь і доведіть до кипіння

Огірки попередньо варто замочити у холодній воді на 1,5-2 години. Потім воду злити.

Візьміть підготовлені банки й в кожну покладіть моркву, хрін, перець запашний і чорний, листя дуба, ягідних кущів і лавровий, а також часник.

Далі покладіть у кожну банку огірки та залийте гарячим маринадом. Закрутіть банки та стерилізуйте їх 5 хвилин. Потім перевірте кришки та залиште банки остигати, перевернувши їх дном нагору.