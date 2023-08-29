Точные пропорции для идеального маринада: вот сколько нужно сахара, соли и уксуса

Период заготовок продуктов на зиму в самом разгаре, а значит - консервация таких популярных овощей, как помидоры и огурцы, продолжается. И почти у каждого кулинара есть свой собственный секрет для маринада. Именно он делает овощи хрустящими, вкусными и пикантными.
Какие пропорции у идеального маринада для консервации огурцов - читайте в материале Styler.
Большинство маринадов имеют в своем составе такие продукты: соль, сахар, уксус и вода. В различных рецептах можно увидеть и дополнительные - зонтики укропа, чеснок, листочки деревьев, душистый и черный перец, корень хрена.
И действительно, если в каждую банку добавить эти ингредиенты, огурцы будут с более острым или пикантным вкусом.
Но от основной рецептуры зависит самое важное - как долго будут стоять ваши огурцы зимой и насколько приятным будет у них вкус.
На маринад в 5 л воды:
Воду налейте в большую кастрюлю, добавьте соль, уксус и сахар. На каждый литр воды вам необходимо 1,5 столовых ложки соли и 2 столовых ложки сахара. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите до кипения
Огурцы предварительно стоит замочить в холодной воде на 1,5-2 часа. Потом воду слить.
Возьмите подготовленные банки и в каждую положите: морковь, хрен, перец душистый и черный, листья дуба, ягодных кустов и лавровый, а также чеснок.
Далее уложите в каждую банку огурцы и залейте горячим маринадом. Закрутите банки и стерилизуйте их 5 минут. Потом проверьте крышки и оставьте банки остывать, перевернув их дном наверх.
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