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Цей секрет при засолюванні використовували ще наші бабусі: що додати, щоб огірки хрумтіли

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Середа 09 серпня 2023 18:02
Цей секрет при засолюванні використовували ще наші бабусі: що додати, щоб огірки хрумтіли Секретний інгредієнт для хрустких огірків (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

При консервації солоних або маринованих огірків більшість кулінарів хочуть досягти одного важливого елемента - щоб овочі хрумтіли. І досягти такого результату допоможе лише один секретний інгредієнт, який до банок додавали ще наші бабусі.

Який секрет при засолюванні використовували для отримання хрумких огірків - читайте в матеріалі нижче.

При виборі спецій при консервуванні овочів кулінари зазвичай дотримуються стандартного набору. Це парасольки кропу, зубчики часнику, хрін, сіль, горошини перцю, а також оцет. Більш досвідчені додають у банки ще листя смородини чи вишні.

Але є один рідкісний інгредієнт, про який мало хто знає. Його в рецептах зазвичай передають із покоління до покоління. Але саме він робить огірки твердими, хрусткими та зводить до мінімуму ризик, що закрутка "забродить".

І цей інгредієнт – листя дуба. На одну банку потрібно додати буквально 2-3 листочки. Цього вистачить, щоб ваші овочі опинилися під захистом дубильних речовин. Такі огірки простоять усю зиму і залишатимуться хрусткими та пружними навіть навесні.

Листя дуба бажано збирати з дерев, які ростуть далеко від доріг, трас чи підприємств. І найкращий ефект - від молодого листя дуба.

Перед додаванням у банку таке листя потрібно добре помити та обдати окропом. Покладіть один листочок на дно вашої консервації, а другий покладіть зверху.

До речі, раніше ми писали про те, як зробити бюджетну та смачну заправку для борщу на зиму.

А ще розповідали про те, яку відмінну заправку для розсольника та салатів можна зробити з огірків, що перезріли.

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