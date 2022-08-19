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Точим нож без точилки и усилий: самый простой способ

Фото: Как заточить нож быстро и просто (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Затупившийся нож очень раздражает, когда нужно резать жилистое мясо или твердые овощи. Часто мы терпим такие неудобства, ведь нести инструменты на заточку - и время, и деньги.

Показываем на Styler, как справиться с заточкой быстро и без особых усилий.

Для этого нам понадобится девайс, который наверняка найдется у каждого дома, - дрель или шуруповерт. Фактически, любой инструмент с вращающейся округлой частью.

Пошаговая инструкция

Берем кусочек наждачной бумаги, отрезаем продольный кусок шириной несколько сантиметров, длиной - достаточной, чтобы обернуть "головку" инструмента.

Наносим клей на тыльную сторону наждачной бумаги. Возьмите такой клей, который потом можно будет легко снять с инструмента.

Наклейте наждачку на "головку" шуруповерта (дрели).

Включите инструмент на невысокую скорость и просто прикладывайте нож острой стороной к наждачной бумаге.

Наш нож заточен идеально. А главное - быстро и просто!

Совет: чтобы довести нож до идеала, используйте наждачку разной фракции - сначала крупнее, потом - самую мелкую.

Ранее мы писали, как заточить нож от мясорубки быстро и просто.

Также сообщалось, как починить липучку на обуви или одежде за 1 минуту.

Кроме того читайте, зачем класть в слив кухонной раковины шарики из фольги.

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