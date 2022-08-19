Точим нож без точилки и усилий: самый простой способ

Затупившийся нож очень раздражает, когда нужно резать жилистое мясо или твердые овощи. Часто мы терпим такие неудобства, ведь нести инструменты на заточку - и время, и деньги.
Показываем на Styler, как справиться с заточкой быстро и без особых усилий.
Для этого нам понадобится девайс, который наверняка найдется у каждого дома, - дрель или шуруповерт. Фактически, любой инструмент с вращающейся округлой частью.
Берем кусочек наждачной бумаги, отрезаем продольный кусок шириной несколько сантиметров, длиной - достаточной, чтобы обернуть "головку" инструмента.
Наносим клей на тыльную сторону наждачной бумаги. Возьмите такой клей, который потом можно будет легко снять с инструмента.
Наклейте наждачку на "головку" шуруповерта (дрели).
Включите инструмент на невысокую скорость и просто прикладывайте нож острой стороной к наждачной бумаге.
Наш нож заточен идеально. А главное - быстро и просто!
Совет: чтобы довести нож до идеала, используйте наждачку разной фракции - сначала крупнее, потом - самую мелкую.
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