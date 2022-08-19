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Гостримо ніж без точила і зусиль: найпростіший спосіб

Фото: Як заточити ніж швидко і просто (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Тупий ніж дуже дратує, коли потрібно різати жилаве м'ясо або тверді овочі. Часто ми терпимо такі незручності, адже нести інструменти на заточку - і час, і гроші.

Показуємо на Styler, як впоратися з заточуванням швидко і без особливих зусиль.

Для цього нам знадобиться девайс, який напевно знайдеться у кожного вдома, - дриль або шуруповерт. Фактично, будь-який інструмент з обертовою округлою частиною.

Покрокова інструкція

Беремо шматочок наждачного паперу, відрізаємо поздовжній шматок шириною кілька сантиметрів, довжиною - достатньою, щоб обернути "головку" інструменту.

Наносимо клей на тильну сторону наждачного паперу. Візьміть такий клей, який потім можна буде легко зняти з інструменту.

Наклейте наждачку на" головку " шуруповерта (дрилі).

Увімкніть інструмент на невисоку швидкість і просто прикладайте ніж гострою стороною до наждачного паперу.

Наш ніж заточений ідеально. А головне - швидко і просто!

Порада: щоб довести ніж до ідеалу, використовуйте наждачку різної фракції - спочатку крупніше, потім - найдрібнішу.

Раніше ми писали, як заточити ніж від м'ясорубки швидко і просто.

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