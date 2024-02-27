"Тобі я б руки не подала". Полякова вперше розповіла, як її підставив Винник

Співачка Оля Полякова вперше зізналася, що ображена на виконавця Олега Винника, з яким вони до повномасштабного вторгнення РФ були не лише колегами по сцені, а й близькими друзями.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артистки Times of Ukraine.
Напередодні 24 лютого 2022 року знаменитості планували записати кліп на спільну пісню "Длинноногое счастье".
Полякова організувала значну рекламну кампанію для релізу. Йдеться про суму в 150 тисяч євро, як зазначено в джерелі.
За поточним курсом, це понад шість мільйонів гривень.
Однак Винник зник, виїхав до Німеччини, де проживає донині.
"Я б не потисла руки Олегу Виннику. Не тому, що він втік чи не втік. Це, знаєте, діло кожного. Хоча, таке собі діло. А тому, що він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек - "Длинноногое счастье". Це те, що в мене згодом перетворилося в "Чарівні очі", уже мою сольну пісню", - поділилася Оля.
Оля Полякова і Олег Винник (фото: instagram.com/stories/polyakovamusic)
"Але перед війною ми зробили дуже дуже крутезне відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео. І коли це все сталося, і треба було якось перероблювати це все - Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", - зізналася вона.
Нагадаємо, Олег Винник залишив територію України на третій день повномасштабного російського вторгнення, повністю зникнувши з медійного простору.
Зрештою він дав інтерв'ю, під час якого розповів про свою боротьбу з рідкісною хворобою. Крім того, співак зізнався, що лікується в Німеччині.
Раніше ми розповідали, що 18-річна донька Олі Полякової потрапила у гучний скандал з крадіжкою одягу.
Також Злата Огнєвіч назвала ім’я популярного в РФ репера, з яким ховалась у Києві від обстрілів.